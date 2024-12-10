Окупанти завдали удару по Златополю на Харківщині — фото

Наслідки ракетної атаки у Златополі. Фото: Харківська обласна прокуратура

У вівторок, 10 грудня, близько 09:40, російські війська здійснили ракетний обстріл міста Златопіль у Лозівському районі Харківської області. Вони використали дві ракети типу "Іскандер-М", внаслідок яких є численні руйнування та поранені.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки по Златополю 10 грудня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Руїни будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура фіксує наслідки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Дослідження об'єкта. Фото: Харківська обласна прокуратура

Уламки від ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Знищений будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура 1 / 8

Один із ударів стався у центральній частині міста, інший — на околиці. Внаслідок атаки постраждало десятеро мирних жителів, які отримали поранення та гостру реакцію на стрес.

Ракетний удар пошкодив приватні будинки, адміністративні будівлі, банківську установу, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури. За попередніми даними, для атаки були використані дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Лозівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, кваліфікованого за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. На місці працюють прокурори та слідчі, які документують наслідки злочину, вчиненого російськими військовими.

Нагадаємо, у Харківській області судили інженерку, яка допомагала росіянам модернізовувати російські АЕС. А мешканка Луганської області зливала російським спецслужбам дані про розташування Сил оборони в Харківській області.