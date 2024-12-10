Оккупанты нанесли удар по Златополю на Харьковщине — фото

Последствия ракетной атаки на Златополь. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 10 декабря, около 09:40, российские войска произвели ракетный обстрел города Златополь в Лозовском районе Харьковской области. Они использовали две ракеты типа "Искандер-М", в результате которых есть многочисленные разрушения и раненые.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Златополя 10 декабря

Последствия атаки по Златополю 10 декабря Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ракетной атаки Фото: Харьковская областная прокуратура

Руины дома Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура фиксирует последствия. Фото: Харьковская областная прокуратура

Исследование объекта. Фото: Харьковская областная прокуратура.

Обломки от ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура.

Последствия ракетного удара Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтоженный дом Фото: Харьковская областная прокуратура 1/8 ​ 8

Один из ударов произошел в центральной части города, другой — на окраине. В результате атаки пострадало десять мирных жителей, получивших ранения и острую реакцию на стресс.

Ракетный удар повредил частные дома, административные здания, банковское учреждение, автомобили и другие объекты инфраструктуры. По предварительным данным, для атаки были использованы две баллистические ракеты "Искандер-М".

Лозовская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту военного преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области судили инженера, помогавшей россиянам модернизировать российские АЭС. А жительница Луганской области сливала российским спецслужбам данные о расположении Сил обороны в Харьковской области.