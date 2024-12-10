Оккупанты нанесли удар по Златополю на Харьковщине — фото

Оккупанты ударили "Искандером" по Златополю — фото разрушений
Во вторник, 10 декабря, около 09:40, российские войска произвели ракетный обстрел города Златополь в Лозовском районе Харьковской области. Они использовали две ракеты типа "Искандер-М", в результате которых есть многочисленные разрушения и раненые.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Златополя 10 декабря
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Последствия атаки по Златополю 10 декабря Фото: Харьковская областная прокуратура
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Последствия ракетной атаки Фото: Харьковская областная прокуратура
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Руины дома Фото: Харьковская областная прокуратура
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Прокуратура фиксирует последствия. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Исследование объекта. Фото: Харьковская областная прокуратура.
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Обломки от ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура.
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Последствия ракетного удара Фото: Харьковская областная прокуратура
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Уничтоженный дом Фото: Харьковская областная прокуратура
Один из ударов произошел в центральной части города, другой — на окраине. В результате атаки пострадало десять мирных жителей, получивших ранения и острую реакцию на стресс.
Ракетный удар повредил частные дома, административные здания, банковское учреждение, автомобили и другие объекты инфраструктуры. По предварительным данным, для атаки были использованы две баллистические ракеты "Искандер-М".
Лозовская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту военного преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области судили инженера, помогавшей россиянам модернизировать российские АЭС. А жительница Луганской области сливала российским спецслужбам данные о расположении Сил обороны в Харьковской области.
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