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Окупанти вдарили КАБами по Харківщині — які наслідки влучання

7 жовтня 2024 01:10
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Росіяни скинули на Харків авіабомби — які наслідки удару
Сапер ДСНС біля залишків російської авіабомби. Ілюстративне фото: ДСНС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Повітряні сили російських окупантів сьогодні вночі вчергове скинули керовані авіабомби на Харків. В результаті зафіксовані влучання боєприпасів у дві локації. 

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Згідно з його повідомленням, одна з авіабомб влучила у лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих, на щастя, немає. 

Також окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. В результаті бомбардування пошкоджень зазнав приватний будинок. Цього разу від вибуху поранені три людини. Зараз на місцях вибухів працюють екстрені служби. 

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Харківську область. Лише впродовж доби 2 жовтня поранення внаслідок атак отримали 19 осіб. 

Харків ДСНС вибух Харківська область війна в Україні авіабомба

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