Обстріли Харкова 2 жовтня — в ОВА назвали кількість поранених

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у четвер, 3 жовтня.

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Вчора о 23:00 окупанти вдарили по Салтівському районі Харкову. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та два автомобілі. Зруйновано фасадну частину 5-поверхового житлового будинку, квартири на 4 та 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov 1 / 7

Крім того, постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих — 3-річна дівчинка, вона лікується амбулаторно.

За кілька хвилин після удару по Салтівському районі, о 23:20 під ворожим вогнем опинився Шевченківський район Харкова.

Як відомо, влучання відбулось у лісосмугу Олексіївського лісопарку. Там пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків.

Наслідки обстрілів Харківської області

Також упродовж доби окупанти кілька разів атакували Харківську область:

у селі Черкаська Лозова пошкоджено 7 приватних будинків та господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років;

у селі Нечволодівка внаслідок скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок. Постраждали 2 жінки 61 та 53 років;

внаслідок обстрілу Купʼянська постраждала 56-річна та 30-річна жінки;

у селі Нікополь Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП постраждав 52-річний чоловік.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, на Харківському напрямку ситуація ускладнилася. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.