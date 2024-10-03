Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей arrow

Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей

3 жовтня 2024 10:41
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Харкова 2 жовтня — в ОВА назвали кількість поранених
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
Карина Приходько - Редактор

Російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у четвер, 3 жовтня. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харкова за добу 

Вчора о 23:00 окупанти вдарили по Салтівському районі Харкову. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та два автомобілі. Зруйновано фасадну частину 5-поверхового житлового будинку, квартири на 4 та 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів.

  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 1
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 2
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 3
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 4
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 5
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 6
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей - фото 7
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
1 / 7

Крім того, постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих — 3-річна дівчинка, вона лікується амбулаторно.

За кілька хвилин після удару по Салтівському районі, о 23:20 під ворожим вогнем опинився Шевченківський район Харкова.

Як відомо, влучання відбулось у лісосмугу Олексіївського лісопарку. Там пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків.

Наслідки обстрілів Харківської області

Також упродовж доби окупанти кілька разів атакували Харківську область:

  • у селі Черкаська Лозова пошкоджено 7 приватних будинків та господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років;
  • у селі Нечволодівка внаслідок скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок. Постраждали 2 жінки 61 та 53 років;
  • внаслідок обстрілу Купʼянська постраждала 56-річна та 30-річна жінки;
  • у селі Нікополь Ізюмського району внаслідок вибуху ВНП постраждав 52-річний чоловік. 
обстріли Харкова та області 2 жовтня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, на Харківському напрямку ситуація ускладнилася. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів

Харків Харківська область обстріли війна в Україні поранення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:48 Ракети напоготів — небезпека обстрілу Одещини з моря висока

10:41 Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей

10:25 На Львівщині солдат вимагав звільнення через догляд за бабцею — що вирішив суд

10:21 Удар по енергетиці — десятки дронів були випущені по Одещині

10:18 Зарплата вище 25 тис. грн — ТОП-5 вакансій для студентів у жовтні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

10:14 Яке житло знімають хасиди в Умані і скільки готові платити — вражаючі фото

10:04 Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М"

09:57 Масові відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:53 У Харкові чоловіка ледь не зарубав сокирою сусід — як його покарали в суді

09:49 Буданов назвав спосіб, як зупинити поставки західних компонентів до Росії

10:48 Ракети напоготів — небезпека обстрілу Одещини з моря висока

10:41 Окупанти вдарили по Харкові та області — поранено 19 людей

10:25 На Львівщині солдат вимагав звільнення через догляд за бабцею — що вирішив суд

10:21 Удар по енергетиці — десятки дронів були випущені по Одещині

10:18 Зарплата вище 25 тис. грн — ТОП-5 вакансій для студентів у жовтні

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

10:14 Яке житло знімають хасиди в Умані і скільки готові платити — вражаючі фото

10:04 Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М"

09:57 Масові відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:53 У Харкові чоловіка ледь не зарубав сокирою сусід — як його покарали в суді

09:49 Буданов назвав спосіб, як зупинити поставки західних компонентів до Росії

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня