Россияне сбросили на Харьков авиабомбы — какие последствия удара

Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — какие последствия попадания
Воздушные силы российских оккупантов сегодня ночью в очередной раз сбросили управляемые авиабомбы на Харьков. В результате зафиксировано попадание боеприпасов в две локации.
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Куда упали российские авиабомбы
Согласно его сообщению, одна из авиабомб попала в лесопарк Шевченковского района Харькова. Пострадавших, к счастью, нет.
Также оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. В результате бомбардировки повреждения получил частный дом. В этот раз от взрыва ранены три человека. В настоящее время на местах взрывов работают экстренные службы.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.
Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область. Только в течение суток 2 октября ранения в результате атак получили 19 человек.
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