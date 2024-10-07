Россияне сбросили на Харьков авиабомбы — какие последствия удара

Сапер ГСЧС у остатков российской авиабомбы. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Воздушные силы российских оккупантов сегодня ночью в очередной раз сбросили управляемые авиабомбы на Харьков. В результате зафиксировано попадание боеприпасов в две локации.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Согласно его сообщению, одна из авиабомб попала в лесопарк Шевченковского района Харькова. Пострадавших, к счастью, нет.

Также оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. В результате бомбардировки повреждения получил частный дом. В этот раз от взрыва ранены три человека. В настоящее время на местах взрывов работают экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.

Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область. Только в течение суток 2 октября ранения в результате атак получили 19 человек.