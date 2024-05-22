У Вовчанську РФ вдарила по авто поліції 22 травня

Окупанти вдарили по автомобілю поліції у Вовчанську під час евакуації — одна людина загинула
У місті Вовчанськ Харківської області російські загарбники вдарили по автомобілю Нацполіції під час евакуаційного виїзду. Внаслідок обстрілу загинув один правоохоронець, ще одного — поранено.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram в середу, 22 травня.
Росіяни вдарили по евакуаційному авто у Вовчанську
"У Вовчанську Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що ворог здійснив удар за допомогою FPV-дрона. На момент цього у транспортному засобі перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.
"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою", — наголосив Клименко.
Він зауважив, що поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів та рятують цивільних попри ризики для власного життя та здоровʼя.
Нагадаємо, СБУ затримала інформатора російського ГРУ, який готував окупацію Вовчанська в Харківській області. Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії українських захисників.
Також прикордонники показали, як превентивно били по окупантах на Вовчанському напрямку.
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