У Харківській області затримали інформатора РФ, який готував окупацію Вовчанська

Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України затримала інформатора російського Головного розвідувального управління, який готував окупацію Вовчанська в Харківській області. Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії українських захисників, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи загарбників, що намагаються захопити місто.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 22 травня.

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У СБУ зазначили, щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора — місцевого підприємця. Під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: t.me/SBUkr

До того ж зловмисник використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов. Надалі фігурант узагальнював отримані відомості та говорив їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

"Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів. Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його", — йдеться у повідомленні.

До того ж співробітники СБУ провели додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

Правоохоронці оголосили затриманому про підозру в несанкціонованому поширенню інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, завдяки доказовій базі Служби безпеки сіли за ґрати учасники агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла на Харківщині. Зловмисники готували ракетні удари по базах спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також СБУ затримала інформатора російських загарбників. Він сприяв підготовці "прориву" ворожих військ на одній із найгарячіших ділянок фронту у Донецькій області.