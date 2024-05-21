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На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто поліцейських, які евакуювали людей

21 травня 2024 20:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував авто поліцейських, які евакуювали людей
Понівечене ворожим дроном поліцейське авто. Фото: поліція Харківщині
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський FPV-дрон атакував автомобіль правоохоронців, які евакуювали людей з зони бойових дій у Харківській області. Перебуваючий в машині поліцейський вижив.

Про це повідомив очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко у вівторок, 21 травня.

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"Працівник Вовчанського ГУНП їхав забирати жителів, які чекали евакуації, саме в цей момент росіяни вдарили по автівці", —  розповів Тимошко.

Він зазначив, що поліцейський живий, але отримав акубаротравму. Мирних мешканців також вдалося евакуювати.  

атакували дроном поліцейське авто
Поліцейський автомобіль, атакований дроном. Фото: поліція Харківщини
дрон атакував поліцейське авто
Авто поліції після атаки ворожого дрона. Фото: поліція Харківщини

Раніше ми розповідали, що останні кілька днів ситуація у Харківській області залишається напруженою, росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ. Українські бійці показали ефектне відео, як вони нищать окупантів та їхню техніку.

Російські окупанти обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.

війна
Харків
евакуація
Україна
окупанти
Нацполіція

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