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Оккупанты ударили по автомобилю полиции в Волчанске во время эвакуации — один человек погиб

22 мая 2024 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Волчанске РФ ударила по авто полиции 22 мая
Попадание дрона в авто. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В городе Волчанск Харьковской области российские захватчики ударили по автомобилю Нацполиции во время эвакуационного выезда. В результате обстрела погиб один правоохранитель, еще один — ранен.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram в среду, 22 мая.

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"В Волчанске Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации. Один полицейский погиб, еще один ранен", — говорится в сообщении.

Известно, что враг нанес удар с помощью FPV-дрона. На тот момент в транспортном средстве находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских.

"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой", — подчеркнул Клименко.

Он отметил, что полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов и спасают гражданских, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья.

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Скриншот поста МВД

Напомним, СБУ задержала информатора российского ГРУ, готовившего оккупацию Волчанска в Харьковской области. Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии украинских защитников.

Также пограничники показали, как превентивно били по оккупантам на Волчанском направлении.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
дроны
война в Украине

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