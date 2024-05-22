В Волчанске РФ ударила по авто полиции 22 мая

Оккупанты ударили по автомобилю полиции в Волчанске во время эвакуации — один человек погиб
В городе Волчанск Харьковской области российские захватчики ударили по автомобилю Нацполиции во время эвакуационного выезда. В результате обстрела погиб один правоохранитель, еще один — ранен.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram в среду, 22 мая.
Россияне ударили по эвакуационному авто в Волчанске
"В Волчанске Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации. Один полицейский погиб, еще один ранен", — говорится в сообщении.
Известно, что враг нанес удар с помощью FPV-дрона. На тот момент в транспортном средстве находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских.
"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой", — подчеркнул Клименко.
Он отметил, что полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов и спасают гражданских, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья.
Напомним, СБУ задержала информатора российского ГРУ, готовившего оккупацию Волчанска в Харьковской области. Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии украинских защитников.
Также пограничники показали, как превентивно били по оккупантам на Волчанском направлении.
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