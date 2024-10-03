Обстрелы Харькова 2 октября — в ОВА назвали количество раненых

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в четверг, 3 октября.

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Последствия обстрелов Харькова за сутки

Вчера в 23:00 оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. В результате обстрела горели конструктивные элементы дома и два автомобиля. Разрушена фасадная часть 5-этажного жилого дома, квартиры на 4 и 5 этажах, повреждены 10 автомобилей.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov 1/7 ​ 7

Кроме того, пострадали 12 человек: госпитализированы пятеро, состояние среднее и легкое. Среди травмированных — 3-летняя девочка, она лечится амбулаторно.

Через несколько минут после удара по Салтовскому району в 23:20 под вражеским огнем оказался Шевченковский район Харькова.

Как известно, попадание произошло в лесополосе Алексеевского лесопарка. Там повреждено частично остекление двух 9-этажных домов.

Последствия обстрелов Харьковской области

Также в течение суток оккупанты несколько раз атаковали Харьковскую область:

в селе Черкасская Лозовая повреждены 7 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадали три человека: две женщины 68 и 57 лет и мужчина 69 лет;

в селе Нечволодовка в результате сброса боеприпаса с дрона горел частный дом. Пострадали 2 женщины 61 и 53 лет;

в результате обстрела Купянска пострадала 56-летняя и 30-летняя женщины;

в селе Никополь Изюмского района в результате взрыва ВНП пострадал 52-летний мужчина.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, на Харьковском направлении ситуация усложнилась. Фиксируется увеличение активности оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.