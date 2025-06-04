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Оккупанты ударили по Харькову БпЛА и ракетами — какие последствия

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Дата публикации 4 июня 2025 03:52
Из-за атаки дронов и ракет РФ в Харькове есть пострадавший в Новобаварском районе города
Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В городе несколько раз звучала воздушная тревога и уже есть информация о пострадавших.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сообщение мэра Харькова. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мэра Харькова, есть попадание в частный сектор Новобаварского района, что на краю города. Также есть попадание дрона возле многоэтажек. Последствия уточняются.

Ранее Игорь Терехов сообщал, что зафиксировано попадание ракеты в этом же районе в здание гражданского предприятия.

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Сообщение председателя Харьковской ОГА. Фото: Скриншот

По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, есть уже один пострадавший в Новобаварском районе. Медики оказывают мужчине необходимую помощь.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали терминал почтового отделения в поселке Коротич Харьковской области. В результате обстрела загорелся масштабный пожар.

Также стало известно, что и 2 июня россияне били по Харькову беспилотниками Шахед. Применяли и баллистические ракеты.

Харьков ракеты дроны война в Украине атака пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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