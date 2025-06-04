Из-за атаки дронов и ракет РФ в Харькове есть пострадавший в Новобаварском районе города

Оккупанты ударили по Харькову БпЛА и ракетами — какие последствия
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В городе несколько раз звучала воздушная тревога и уже есть информация о пострадавших.
Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что известно на данный момент
Согласно сообщению мэра Харькова, есть попадание в частный сектор Новобаварского района, что на краю города. Также есть попадание дрона возле многоэтажек. Последствия уточняются.
Ранее Игорь Терехов сообщал, что зафиксировано попадание ракеты в этом же районе в здание гражданского предприятия.
По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, есть уже один пострадавший в Новобаварском районе. Медики оказывают мужчине необходимую помощь.
Напомним, накануне российские оккупанты атаковали терминал почтового отделения в поселке Коротич Харьковской области. В результате обстрела загорелся масштабный пожар.
Также стало известно, что и 2 июня россияне били по Харькову беспилотниками Шахед. Применяли и баллистические ракеты.
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