Из-за атаки дронов и ракет РФ в Харькове есть пострадавший в Новобаварском районе города

Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В городе несколько раз звучала воздушная тревога и уже есть информация о пострадавших.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Что известно на данный момент

Сообщение мэра Харькова. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мэра Харькова, есть попадание в частный сектор Новобаварского района, что на краю города. Также есть попадание дрона возле многоэтажек. Последствия уточняются.

Ранее Игорь Терехов сообщал, что зафиксировано попадание ракеты в этом же районе в здание гражданского предприятия.

Сообщение председателя Харьковской ОГА. Фото: Скриншот

По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, есть уже один пострадавший в Новобаварском районе. Медики оказывают мужчине необходимую помощь.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали терминал почтового отделения в поселке Коротич Харьковской области. В результате обстрела загорелся масштабный пожар.

Также стало известно, что и 2 июня россияне били по Харькову беспилотниками Шахед. Применяли и баллистические ракеты.