Дрон-камікадзе армії РФ влучив в п'ятиповерхівку у Харкові

Атака дрону-камікадзе. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти вночі атакували Харків. На місто армія РФ відправила дрони-камікадзе "Шахед".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

По інформації мера Харкова, один з дронів-камікадзе влучив у п'ятиповерхівку. За попередніми даними дрон влучив у дах житлового будинку.

Ігор Терехов проінформував, що постраждалих немає, а на місці працюють комунальники, які вже вимкнули електрику та газ в будинку, щоб зайнятись відновленням будинку.

Нагадаємо, у Харкові пролунав потужний вибух біля відділення поліції. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, проте обійшлося без постраждалих.

Росіяни обстріляли міста Златопіль у Лозівському районі Харківської області. Вони використали дві ракети типу "Іскандер-М", внаслідок яких є численні руйнування та поранені.