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У Харкові біля відділення поліції пролунав потужний вибух

8 грудня 2024 21:12
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Вибух у Харкові — поліція провадить слідство
Вибух у Харкові. Фото ілюстративне: Харківська ОВА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі міста біля відділення поліції. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, проте обійшлося без потраждалих.

Про це повідомили у поліції Харківської області у неділю, 8 грудня.

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Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Подія сталася 8 грудня близько 17:00. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі, проте обійшлося без постраждалих.

Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

вибух у Харкові
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у Харківській області судили чоловіка, який продовжував працювати на росіян після початку повномасштабного вторгнення. Він виготовляв документацію для ворожих АЕС.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами під час їх перебування на території Ізюмського району.

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