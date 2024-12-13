Дрон-камикадзе армии РФ попал в пятиэтажку в Харькове

Оккупанты ударили по Харькову — какие последствия атаки
Российские оккупанты ночью атаковали Харьков. На город армия РФ отправила дроны-камикадзе "Шахед".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Какие последствия атаки на Харьков
По информации мэра Харькова, один из дронов-камикадзе попал в пятиэтажку. По предварительным данным, дрон попал в крышу жилого дома.
Игорь Терехов проинформировал, что пострадавших нет, а на месте работают коммунальщики, уже выключившие электричество и газ в доме, чтобы заняться восстановлением дома.
Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв возле отделения полиции. В результате взрыва здание получило повреждения, однако обошлось без пострадавших.
Россияне обстреляли города Златополь в Лозовском районе Харьковской области. Они использовали две ракеты типа "Искандер-М", в результате которых многочисленные разрушения и раненые.
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