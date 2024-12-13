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Оккупанты ударили по Харькову — какие последствия атаки

13 декабря 2024 03:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дрон-камикадзе армии РФ попал в пятиэтажку в Харькове
Атака дрона-камикадзе. Иллюстративное фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российские оккупанты ночью атаковали Харьков. На город армия РФ отправила дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: Скриншот

По информации мэра Харькова, один из дронов-камикадзе попал в пятиэтажку. По предварительным данным, дрон попал в крышу жилого дома.

Игорь Терехов проинформировал, что пострадавших нет, а на месте работают коммунальщики, уже выключившие электричество и газ в доме, чтобы заняться восстановлением дома.

Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв возле отделения полиции. В результате взрыва здание получило повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Россияне обстреляли города Златополь в Лозовском районе Харьковской области. Они использовали две ракеты типа "Искандер-М", в результате которых многочисленные разрушения и раненые.

Харьков Игорь Терехов дроны война в Украине атака Шахед

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