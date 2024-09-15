Обстрелы Харькова 15 сентября — ранены три человека

Оккупанты ударили по Харькову — есть раненые и повреждения инфраструктуры
Российские оккупационные войска днем 15 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки более 20 человек ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия удара по Харькову 15 сентября
Обновлено 15:55. "На эту минуту 25 пострадавших, из них — трое детей. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке", — сообщил глава ОВА.
Синегубов рассказал, что в результате российского удара по городу есть повреждение гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. По состоянию на 15:46 было известно о трех раненых.
В то же время Терехов добавил, что под вражеский обстрел попал многоэтажный жилой дом. На месте вспыхнул пожар, есть разрушения.
По словам городского головы, захватчики запускали в Харьков управляемые авиационные бомбы.
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