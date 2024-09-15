Обстрелы Харькова 15 сентября — ранены три человека

Спасатели на месте удара в Харькове. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Российские оккупационные войска днем 15 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки более 20 человек ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Обновлено 15:55. "На эту минуту 25 пострадавших, из них — трое детей. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке", — сообщил глава ОВА.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Синегубов рассказал, что в результате российского удара по городу есть повреждение гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. По состоянию на 15:46 было известно о трех раненых.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В то же время Терехов добавил, что под вражеский обстрел попал многоэтажный жилой дом. На месте вспыхнул пожар, есть разрушения.

По словам городского головы, захватчики запускали в Харьков управляемые авиационные бомбы.