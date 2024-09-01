У Люботині троє постраждалих через російський обстріл 1 вересня

Окупанти вдарили по місту в Харківському районі — троє постраждалих
1 вересня 2024 12:37
Швидка допомога. Ілюстративне фото: ДСНС
Російські війська у неділю, 1 вересня, завдали удару по місту Люботин у Харківському районі. Внаслідок цього постраждали троє людей, їм надають допомогу.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"Окупанти завдали удар по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство", — йдеться у повідомленні.
Відомо про трьох постраждалих: чоловіки 70 та 57 років та жінка 59 років. Наразі загрози життю потерпілих немає, медики надають їм необхідну допомогу.
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