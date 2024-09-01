В Люботине трое пострадавших из-за российских обстрелов 1 сентября

Скорая помощь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в воскресенье, 1 сентября, нанесли удар по городу Люботин в Харьковском районе. В результате пострадали три человека, им оказывают помощь.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Удар по Харьковщине 1 сентября

"Оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. Повреждено гражданское предприятие", — говорится в сообщении.

Известно о трех пострадавших: мужчинах 70 и 57 лет и женщинах 59 лет. Пока угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь.