В Люботине трое пострадавших из-за российских обстрелов 1 сентября

Оккупанты ударили по городу в Харьковском районе — трое пострадавших
1 сентября 2024 12:37
Скорая помощь. Иллюстративное фото: ГСЧС
Российские войска в воскресенье, 1 сентября, нанесли удар по городу Люботин в Харьковском районе. В результате пострадали три человека, им оказывают помощь.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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"Оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. Повреждено гражданское предприятие", — говорится в сообщении.
Известно о трех пострадавших: мужчинах 70 и 57 лет и женщинах 59 лет. Пока угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь.
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