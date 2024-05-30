Росіяни обстріляли Харківщину 30 травня

На Харківщині лунали вибухи — ворог вдарив дронами по цивільних
Російські війська у четвер, 30 травня, атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.
Атака на Харківщину 30 травня
Сьогодні близько 8:00 під час російської атаки сталося влучання двох FPV-дронів по селу Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
А вже о 14:00 загарбники вдарили авіацією по селу Новоосинове Купʼянського району: там пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. Правоохоронці проводять документування наслідків збройної агресії Росії.
Крім того, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, у Харківській області працівники ДСНС продовжують гасіння пожеж у лісових масивах. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.
Також ми писали, що внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.
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