Росіяни обстріляли Харківщину 30 травня

Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська у четвер, 30 травня, атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.

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Сьогодні близько 8:00 під час російської атаки сталося влучання двох FPV-дронів по селу Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

А вже о 14:00 загарбники вдарили авіацією по селу Новоосинове Купʼянського району: там пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. Правоохоронці проводять документування наслідків збройної агресії Росії.

Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області працівники ДСНС продовжують гасіння пожеж у лісових масивах. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.

Також ми писали, що внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.