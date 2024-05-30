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На Харківщині лунали вибухи — ворог вдарив дронами по цивільних

30 травня 2024 19:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни обстріляли Харківщину 30 травня
Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у четвер, 30 травня, атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.

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Атака на Харківщину 30 травня

Сьогодні близько 8:00 під час російської атаки сталося влучання двох FPV-дронів по селу Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Росія дронами атакувала Харківську область 30 травня
Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

А вже о 14:00 загарбники вдарили авіацією по селу Новоосинове Купʼянського району: там пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. Правоохоронці проводять документування наслідків збройної агресії Росії.

Атака дронів на Харківщину 30 травня
Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

наслідки атаки дронів на Харківщину 30 травня
Наслідки ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харківській області працівники ДСНС продовжують гасіння пожеж у лісових масивах. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.

Також ми писали, що внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу. 

обстріли
ракетний удар
ракети
війна в Україні
безпілотники
Харківська область

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