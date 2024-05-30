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Оккупанты ударили по учебному заведению в Харьковской области

30 мая 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харьковской области 30 мая
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Харьковской области. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты днем, 30 мая, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалось здание учебного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Последствия обстрела Харьковской области

Противник нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения, а также пожар на площади около 600 кв.м.

Последствия обстрелов Харьковской области 30 мая
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Харьковской области. Фото: ГСЧС
Ликвидация последствий российских обстрелов Харьковской области 30 мая
Спасатель, ликвидировавший последствия обстрела. Фото: ГСЧС

"Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Спасатель, ликвидировавший последствия обстрелов Харьковской области 30 мая
Спасатель, ликвидировавший последствия обстрела. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 30 мая оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты.

Также в результате ночных российских обстрелов Харьковщины было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.у.

Украина
оккупанты
спасатели
ГСЧС
обстрелы
Харьковская область
война

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