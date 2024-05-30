Обстрел Харьковской области 30 мая

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харьковской области
Российские оккупанты днем, 30 мая, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалось здание учебного заведения.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Последствия обстрела Харьковской области
Противник нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения, а также пожар на площади около 600 кв.м.
"Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 мая оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты.
Также в результате ночных российских обстрелов Харьковщины было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.у.
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