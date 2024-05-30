Обстрел Харьковской области 30 мая

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты днем, 30 мая, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага оказалось здание учебного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Последствия обстрела Харьковской области

Противник нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения, а также пожар на площади около 600 кв.м.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Харьковской области. Фото: ГСЧС

Спасатель, ликвидировавший последствия обстрела. Фото: ГСЧС

"Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Спасатель, ликвидировавший последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 30 мая оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты.

Также в результате ночных российских обстрелов Харьковщины было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.у.