Окупанти вдарили по підприємству на Харківщині: пʼятеро поранених

Окупанти вдарили по підприємству на Харківщині: пʼятеро поранених

Дата публікації: 13 квітня 2026 15:19
Окупанти вдарили по підприємству на Харківщині: пʼятеро поранених
Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у понеділок, 13 квітня, завдали удару по підприємству у Дергачах Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали пʼятеро працівників. Крім того, пошкоджено вантажний транспорт.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл підприємства у Дергачах

Слідство встановило, що близько 11:50 російські окупанти завдали удару дронами по території підприємства. За попередньою інформацією, йдеться про три БпЛА типу V2U. 

Наслідки російського обстрілу Харківщини
Наслідки російської атаки. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт. Поранення отримали п’ятеро працівників — чоловіки. Постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по Дергачах 13 квітня
Удар Росії по Дергачах 13 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочало досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську ОВА, 13 квітня російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова. Безпілотник впав на території навчального закладу.

А упродовж минулої доби загарбники обстріляли пʼять населених пунктів Харківщини. Ворог поранив мирних жителів. 

війна Харківська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
