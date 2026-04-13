Окупанти вдарили по підприємству на Харківщині: пʼятеро поранених
Російські окупанти у понеділок, 13 квітня, завдали удару по підприємству у Дергачах Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали пʼятеро працівників. Крім того, пошкоджено вантажний транспорт.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл підприємства у Дергачах
Слідство встановило, що близько 11:50 російські окупанти завдали удару дронами по території підприємства. За попередньою інформацією, йдеться про три БпЛА типу V2U.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт. Поранення отримали п’ятеро працівників — чоловіки. Постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.
Керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочало досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську ОВА, 13 квітня російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова. Безпілотник впав на території навчального закладу.
А упродовж минулої доби загарбники обстріляли пʼять населених пунктів Харківщини. Ворог поранив мирних жителів.
