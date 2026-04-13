Окупанти вдарили по підприємству на Харківщині: пʼятеро поранених

Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у понеділок, 13 квітня, завдали удару по підприємству у Дергачах Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали пʼятеро працівників. Крім того, пошкоджено вантажний транспорт.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Слідство встановило, що близько 11:50 російські окупанти завдали удару дронами по території підприємства. За попередньою інформацією, йдеться про три БпЛА типу V2U.

Наслідки російської атаки. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт. Поранення отримали п’ятеро працівників — чоловіки. Постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по Дергачах 13 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочало досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Читайте також:

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську ОВА, 13 квітня російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова. Безпілотник впав на території навчального закладу.

А упродовж минулої доби загарбники обстріляли пʼять населених пунктів Харківщини. Ворог поранив мирних жителів.