Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харьков Оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине: пятеро раненых

Оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине: пятеро раненых

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 15:19
Последствия российского обстрела Харьковщины. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в понедельник, 13 апреля, нанесли удар по предприятию в Дергачах Харьковской области. В результате атаки ранения получили пятеро сотрудников. Кроме того, поврежден грузовой транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел предприятия в Дергачах

Следствие установило, что около 11:50 российские оккупанты нанесли удар дронами по территории предприятия. По предварительной информации, речь идет о трех БпЛА типа V2U.

Наслідки російського обстрілу Харківщини
Последствия российской атаки. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"В результате обстрела поврежден грузовой транспорт. Ранения получили пятеро работников — мужчины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Удар Росії по Дергачах 13 квітня
Удар России по Дергачам 13 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начало досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Читайте также:
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую ОВА, 13 апреля российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова. Беспилотник упал на территории учебного заведения.

А за прошедшие сутки захватчики обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области. Враг ранил мирных жителей.

война Харьковская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации