Оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине: пятеро раненых

Российские оккупанты в понедельник, 13 апреля, нанесли удар по предприятию в Дергачах Харьковской области. В результате атаки ранения получили пятеро сотрудников. Кроме того, поврежден грузовой транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Следствие установило, что около 11:50 российские оккупанты нанесли удар дронами по территории предприятия. По предварительной информации, речь идет о трех БпЛА типа V2U.

"В результате обстрела поврежден грузовой транспорт. Ранения получили пятеро работников — мужчины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начало досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую ОВА, 13 апреля российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова. Беспилотник упал на территории учебного заведения.

А за прошедшие сутки захватчики обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области. Враг ранил мирных жителей.