Головна Харків У Харкові російський дрон впав біля навчального закладу

У Харкові російський дрон впав біля навчального закладу

Дата публікації: 13 квітня 2026 13:04
Російський дрон. Фото: REUTERS/Stringer

Російські окупанти у понеділок, 13 квітня, атакували Харків дроном. Під ударом опинився Шевченківський район міста. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 13 квітня

Синєгубов зазначив, що падіння російського безпілотника зафіксовано на території навчального закладу

"Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олега Синєгубова, упродовж минулої доби російські окупанти атакували пʼять населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожих ударів є поранені.

А 12 квітня противник завдав ударів дронами по Золочеву у Харківській області. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру та поранили жінку.

Крім того, 11 квітня загарбники розстріляли чотирьох українських військовополонених біля Ветеринарного на Харківщині. Прокуратура розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
