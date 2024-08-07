Удар по Харкову 6 серпня — пошкоджено житлові будинки та поліклініку

Наслідки удару по Харкову 6 серпня. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти 6 серпня завдали удару по Харкову та три — по Харківській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, а один чоловік отримав поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 7 серпня, в Telegram.

Читайте також:

Скільки разів ворог вдарив по Харківщині за останню добу

Синєгубов розповів, що 6 серпня о 09:59 окупанти вдарили по Харкову ракетою. Пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення та 26 транспортних засобів.

Вже о 15:52 під ворожим вогнем опинився Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли господарча споруда та літня кухня, житловий будинок.

О 17:20 армія РФ вдарила по триповерховій житловій будівлі у селі Івашки.

А о 17:40 через удар дроном по селі Козача Лопань постраждав 62-річний чоловік.