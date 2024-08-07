Удар по Харькову 6 августа — повреждены жилые дома и поликлиника

Последствия удара по Харькову 6 августа. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты 6 августа нанесли удар по Харькову и три — по Харьковской области. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, а один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 7 августа, в Telegram.

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Синегубов рассказал, что 6 августа в 09:59 оккупанты ударили по Харькову ракетой. Повреждены нежилые помещения, поликлиника, дома, гаражные помещения и 26 транспортных средств.

Уже в 15:52 под вражеским огнем оказался Купянск. В результате обстрела горели хозяйственная постройка и летняя кухня, жилой дом.

В 17:20 армия РФ ударила по трехэтажному жилому зданию в селе Ивашки.

А в 17:40 из-за удара дроном по селе Казачья Лопань пострадал 62-летний мужчина.