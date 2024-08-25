У ДСНС показали руйнування після ракетного удару росіян по Балаклії

Пожежники ліквідовують займання після обстрілу. Фото: ДСНС

Унаслідок російської ракетної атаки на Балаклію Харківської області 24 серпня є руйнування та постраждалий. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену обстрілами.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники зазначають, що окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії.

"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований будинок унаслідок ракетного удару. Фото: ДСНС

У ДСНС додають, що на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі.

"Горіли два житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м.кв", — розповідають рятувальники.

Вони проінформували, що у результаті російського обстрілу поранення отримав 55-річний чоловік.