У ДСНС показали руйнування після ракетного удару росіян по Балаклії

Окупанти вдарили ракетами по Балаклії — в ДСНС показали руйнування після обстрілу
Унаслідок російської ракетної атаки на Балаклію Харківської області 24 серпня є руйнування та постраждалий. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену обстрілами.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Росіяни вдарили по житлових будинках
Рятувальники зазначають, що окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії.
"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додають, що на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі.
"Горіли два житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м.кв", — розповідають рятувальники.
Вони проінформували, що у результаті російського обстрілу поранення отримав 55-річний чоловік.
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