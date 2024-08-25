Удар по Харкову 25 серпня — багато поранених та руйнування

Росіяни вдарили по Харкову — мер Терехов заявив про пошкоджені будинки та поранених
25 серпня 2024 07:40
Ліквідація наслідків російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС
У ніч на неділю, 25 серпня, російські війська обстріляли Харків. Щонайменше 10 будинків було пошкоджено.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Читайте також:
Наслідки удару по Харкову
За словами міського голови, цієї ночі у Харкові було два влучання. Під обстріл потрапив Слобідський район та газогін.
Терехов зазначив, що у Слобідському районі унаслідок обстрілу знищені два будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені.
"Шестеро людей отримали травми", — сказав очільник міста.
Він додав, що друге влучання було у газогін. Пожежу там вдалося локалізувати
Читайте Новини.LIVE!