Удар по Харкову 25 серпня — багато поранених та руйнування

Ліквідація наслідків російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на неділю, 25 серпня, російські війська обстріляли Харків. Щонайменше 10 будинків було пошкоджено.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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За словами міського голови, цієї ночі у Харкові було два влучання. Під обстріл потрапив Слобідський район та газогін.

Терехов зазначив, що у Слобідському районі унаслідок обстрілу знищені два будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені.

"Шестеро людей отримали травми", — сказав очільник міста.

Він додав, що друге влучання було у газогін. Пожежу там вдалося локалізувати