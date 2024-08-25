В ГСЧС показали разрушения после ракетного удара россиян по Балаклее

Оккупанты ударили ракетами по Балаклее — в ГСЧС показали разрушения после обстрела
В результате российской ракетной атаки на Балаклею Харьковской области 24 августа есть разрушения и пострадавший. Спасатели ликвидировали пожар, вызванный обстрелами.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Россияне ударили по жилым домам
Спасатели отмечают, что оккупанты ракетами ударили по частному сектору Балаклеи.
"Разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и частный легковой транспорт", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавляют, что на территории двух частных домовладений произошли пожары.
"Горели два жилых дома, гараж и легковушка на общей площади более 170 м.кв", — рассказывают спасатели.
Они проинформировали, что в результате российских обстрелов ранения получил 55-летний мужчина.
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