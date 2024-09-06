Обстрелы Харьковщины 6 сентября — оккупанты ударили ракетами по жилым домам

Следствия удара по Харьковщине. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Российская оккупационная армия утром 6 сентября нанесла ракетный удар по Люботину Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека, среди них 16-летняя девушка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

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Глава ОВА рассказал, что сегодня утром, около 07:30, оккупанты ударили по Люботину. По предварительной информации, враг нанес ракетный удар, пока их тип устанавливается.

"Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации", — говорится в сообщении.

Также в городе повреждены жилые дома.