Обстріл Харкова 8 жовтня — росіяни вдарили ракетами

Наслідки обстрілів Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov

Російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Наразі інформацію про постраждалих та руйнувань не надходила.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Удар по Харкову 8 жовтня

Оновлено 11:55. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 16.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 11:26. Терехов повідомив, що кількість постраждалих від ворожого обстрілу цивільного підприємства зросла до 11. Один з них у важкому стані.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас очільник ОВА додав, що серед постраждалих є 16-річна дитина.

Оновлено 11:22. Мер міста заявив, що під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 11:20. За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один — у важкому стані. Також є руйнування інфраструктури.

Наразі типу озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Водночас Терехов повідомив, що приліт був не один, а кілька. На місці удару зараз масштабна пожежа.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 11:11. Синєгубов розповів, що за попередніми даними медиків екстреної допомоги, є поранені цивільні. Постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Скриншот допису Олега Синєгубова

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову", — написав Терехов.

Міський голова додав, що даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Однак інформація уточнюється.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Однак, наразі повітряна тривога у регіоні не оголошена. Також про загрозу удару не попереджали Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні 8 жовтня

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська скинули КАБи на Харків. В результаті зафіксовані влучання боєприпасів у дві локації.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.