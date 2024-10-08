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Окупанти вдарили ракетами по Харкову — деталі від Терехова

8 жовтня 2024 10:48
оновлено: 11:55
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Харкова 8 жовтня — росіяни вдарили ракетами
Наслідки обстрілів Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Наразі інформацію про постраждалих та руйнувань не надходила.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

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Удар по Харкову 8 жовтня

Оновлено 11:55. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 16. 

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Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 11:26. Терехов повідомив, що кількість постраждалих від ворожого обстрілу цивільного підприємства зросла до 11. Один з них у важкому стані.

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Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас очільник ОВА додав, що серед постраждалих є 16-річна дитина. 

Оновлено 11:22. Мер міста заявив, що під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм.

наслідки удару по Харкову 8 жовтня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 11:20. За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один — у важкому стані. Також є руйнування інфраструктури. 

Наразі типу озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

обстріли Харкова 8 жовтня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Водночас Терехов повідомив, що приліт був не один, а кілька. На місці удару зараз масштабна пожежа.

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Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 11:11. Синєгубов розповів, що за попередніми даними медиків екстреної допомоги, є поранені цивільні.  Постраждали щонайменше п'ятеро людей.

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Скриншот допису Олега Синєгубова

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову", — написав Терехов. 

Міський голова додав, що даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Однак інформація уточнюється.

удар по Харкову 8 жовтня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. 

За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються.

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Скриншот допису Олега Синєгубова

Однак, наразі повітряна тривога у регіоні не оголошена. Також про загрозу удару не попереджали Повітряні сили.  

повітряна тривога 8 жовтня
Повітряна тривога в Україні 8 жовтня

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська скинули КАБи на Харків. В результаті зафіксовані влучання боєприпасів у дві локації. 

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.

Харків росіяни обстріли війна в Україні ракетний удар

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