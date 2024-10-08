Обстріл Харкова 8 жовтня — росіяни вдарили ракетами

Окупанти вдарили ракетами по Харкову — деталі від Терехова
Російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Наразі інформацію про постраждалих та руйнувань не надходила.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Удар по Харкову 8 жовтня
Оновлено 11:55. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 16.
Оновлено 11:26. Терехов повідомив, що кількість постраждалих від ворожого обстрілу цивільного підприємства зросла до 11. Один з них у важкому стані.
Водночас очільник ОВА додав, що серед постраждалих є 16-річна дитина.
Оновлено 11:22. Мер міста заявив, що під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм.
Оновлено 11:20. За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один — у важкому стані. Також є руйнування інфраструктури.
Наразі типу озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.
Водночас Терехов повідомив, що приліт був не один, а кілька. На місці удару зараз масштабна пожежа.
Оновлено 11:11. Синєгубов розповів, що за попередніми даними медиків екстреної допомоги, є поранені цивільні. Постраждали щонайменше п'ятеро людей.
"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову", — написав Терехов.
Міський голова додав, що даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Однак інформація уточнюється.
Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова.
За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються.
Однак, наразі повітряна тривога у регіоні не оголошена. Також про загрозу удару не попереджали Повітряні сили.
Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська скинули КАБи на Харків. В результаті зафіксовані влучання боєприпасів у дві локації.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.
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