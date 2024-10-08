Обстрел Харькова 8 октября — россияне ударили ракетами

Последствия обстрела Харькова. Архивное фото: t.me/synegubov

Российская оккупационная армия утром 8 октября нанесла ракетный удар по Харькову. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Удар по Харькову 8 октября

Обновлено 11:26. Терехов сообщил, что количество пострадавших от вражеского обстрела гражданского предприятия возросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время глава ОВА добавил, что среди пострадавших есть 16-летний ребенок.

Обновлено 11:22. Мэр города заявил, что под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Обновлено 11:20. По данным Олега Синегубова, количество пострадавших увеличилось до шести человек, один — в тяжелом состоянии. Также есть разрушения инфраструктуры.

Сейчас тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В то же время Терехов сообщил, что прилет был не один, а несколько. На месте удара сейчас масштабный пожар.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Обновлено 11:11. Синегубов рассказал, что по предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые гражданские. Пострадали по меньшей мере пять человек.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

"Предварительная информация: есть прилет ракеты по городу Харькову", — написал Терехов.

Мэр добавил, что данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Однако информация уточняется.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Однако в настоящее время воздушная тревога в регионе не объявлена. Также об угрозе удара не предупреждали Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине 8 октября

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска сбросили КАБы на Харьков. В результате зафиксировано попадание боеприпасов в две локации.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.