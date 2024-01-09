Оккупанты возобновили штурмовые действия на одном из направлений Харьковщины

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

На Купянском направлении Харьковщины российские оккупанты возобновили штурмовые действия. Утром 9 января Силы обороны отбивали попытку врага захватить населенный пункт Синьковка.

Об этом сообщил Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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По словам Синегубова, в последние недели россияне снизили активность на Купянском направлении из-за ухудшения погодных условий и серьезных атак со стороны ВСУ.

Впрочем, на сегодняшний день враг возобновил штурмовые действия на данном участке фронта.

"Однако сегодня штурмовые действия уже возобновились. И утром наши воины уже отбивали попытки врага захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Пока успеха у них нет", — рассказал Синегубов.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.

Также жителям прифронтовых районов Харьковской области будут отправлять SMS с предложением эвакуироваться. Систему оповещения запустили в результате опасности российских обстрелов.