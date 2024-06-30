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Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — есть пострадавшие

30 июня 2024 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские обстрелы Харьковской области в течение последних суток — куда били оккупанты
Последствия обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. За прошедшие сутки враг ранил четырех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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В 21:22 под ударом врага оказалось с. Ковшаровка. Обстрел был за пределами населенного пункта.

В 16:35 оккупанты атаковали с. Кругляковка, Купянский лесхоз, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка.

Также в 16:03 было зафиксировано попадание КАБа возле дома в г. Дергачи. Повреждены гараж, хозяйственная постройка, остекление окон и балконов пятиэтажного жилого дома. Еще одно попадание в землю в поле. Пострадала женщина, однако от госпитализации отказалась. Также зафиксировано попадание на территории предприятия. Враг повредил остекление окон, бетонный забор, стены, готовые детские площадки, электропитание, бытовую технику.

"16:03 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория частного домовладения. Выезд на проверку после обстрела. Попадание в огород. По данному адресу частично разрушен жилой дом. Также повреждены по меньшей мере десять частных домов. Пострадали двое мужчин. 15:47 Купянский район, Купянская ТГ, Осиново, обстрел по открытой территории", — рассказал Синегубов.

В 13:08 армия РФ ударила по с. Одноробовка. В результате атаки врага повреждено административное помещение фермерского хозяйства и магазин.

К тому же в 11:00 состоялся артобстрел с. Купянск-Узловой. Поврежден частный дом, ранения получила 70-летняя женщина. Также был артиллерийский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района. Поврежден частный дом. 

Ситуация на направлениях фронта

По словам Синегубова, на Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские оккупанты понесли потери и отошли.

"На Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 13. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. Пять атак в настоящее время отбиты. Продолжаются бои. Ситуация под контролем украинских защитников", — добавил глава Харьковской ОВА

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Пост Синегубова. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Вольнянска Запорожской области 29 июня погибли семь человек. Также противник ранил 31 человека.

Также 29 июня российские захватчики нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района. Известно о по меньшей мере двух пострадавших.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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