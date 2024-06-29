Обстріли Харківщини — є постраждалі

Налідки обстрілу Харківської області. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники завдали удару по місту Дергачі Харківського району. Відомо про щонайменше двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у суботу, 29 червня.

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Російські загарбники завдали потужного удару по місту у Харківській області. Внаслідок цього є постраждалі.

Станом на цей момент відомо про двох постраждалих — 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення).

Обстріли Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.