Обстріли Харківщини — є постраждалі

У місті Дергачі Харківської області лунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих
29 червня 2024 16:53
Налідки обстрілу Харківської області. Фото ілюстративне: ДСНС
Російські загарбники завдали удару по місту Дергачі Харківського району. Відомо про щонайменше двох постраждалих.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у суботу, 29 червня.
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Російські загарбники завдали потужного удару по місту у Харківській області. Внаслідок цього є постраждалі.
Станом на цей момент відомо про двох постраждалих — 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення).
Нагадаємо, вчора у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.
Також ми писали, що окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.
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