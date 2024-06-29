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У місті Дергачі Харківської області лунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих

29 червня 2024 16:53
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріли Харківщини — є постраждалі
Налідки обстрілу Харківської області. Фото ілюстративне: ДСНС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники завдали удару по місту Дергачі Харківського району. Відомо про щонайменше двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у суботу, 29 червня.

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Російські загарбники завдали потужного удару по місту у Харківській області. Внаслідок цього є постраждалі.

Станом на цей момент відомо про двох постраждалих — 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення).

У місті Дергачі Харківської області лунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих - фото 1
Обстріли Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

війна
Харків
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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