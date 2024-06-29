Внаслідок російських обстрілів Харківщини є загибла та поранені

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

Російські війська продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Вранці у суботу, 29 червня, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на село в Ізюмському районі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріли Харківщини на 29 червня

О 06:00 росіяни обстріляли КАБом село Богуславка Ізюмського району, пошкоджено приватне домоволодіння. А о п'ятій ранку від ворожого обстрілу постраждало смт Куп'янськ-Вузловий — пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки" й дитячий садочок.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

Вчора о 20:00 окупанти атакували з РСЗВ село Митрофанівка Куп'янського району, через що пошкоджень зазначала ферма та сільськогосподарська техніка.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

О 16:30 через артилерійський обстріл села Білий Колодязь у Чугуївському районі постраждала жінка. А о 16:20 — Росія скинула КАБ на село Циркуни Харківського району — пошкоджено підприємство, автомобіль та приватні будинки. Також відомо про вісьмох постраждалих.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

Вчора вранці через влучання КАБу в селі Варварівка Вовчанської громади загинула жінка, а у селі Петро-Іванівка пошкоджено будинок.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вчора у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.