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На Харківщині лунали вибухи — через ворожі атаки загинула жінка, є поранені

29 червня 2024 12:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок російських обстрілів Харківщини є загибла та поранені
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Вранці у суботу, 29 червня, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на село в Ізюмському районі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріли Харківщини на 29 червня

О 06:00 росіяни обстріляли КАБом село Богуславка Ізюмського району, пошкоджено приватне домоволодіння. А о п'ятій ранку від ворожого обстрілу постраждало смт Куп'янськ-Вузловий — пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки" й дитячий садочок. 

Росія атакувала село Циркуни 28 червня
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

Вчора о 20:00 окупанти атакували з РСЗВ село Митрофанівка Куп'янського району, через що пошкоджень зазначала ферма та сільськогосподарська техніка.

Окупанти скинули КАБ на Харківщину 29 червня
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

О 16:30 через артилерійський обстріл села Білий Колодязь у Чугуївському районі постраждала жінка. А о 16:20 — Росія скинула КАБ на село Циркуни Харківського району — пошкоджено підприємство, автомобіль та приватні будинки. Також відомо про вісьмох постраждалих.

28 червня у селі Варварівка через влучання КАБу загинула жінка
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Синєгубов

Вчора вранці через влучання КАБу в селі Варварівка Вовчанської громади загинула жінка, а у селі Петро-Іванівка пошкоджено будинок. 

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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вчора у Харкові лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Харківській області авіабомбами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

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Харківська область
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