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Окупанти вкотре обстріляли Харківську область — загинула жінка

27 липня 2024 22:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харківської області 27 липня — загинула жінка
Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 27 липня, обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.

Про це повідомили пресслужби Харківської обласної військової адміністрації та Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Обстріл Харківської області

Ворог пошкодив приватне домоволодіння та чотири приватних будинки. На місце події одразу прибули рятувальники.

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Допис Харківської ОВА. Фото: скриншот

"За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Окупанти атакували Харківську область 27 липня
Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередньою інформацією, ворог вдарив по населеному пункту ракетою. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Пошкоджено господарчі споруди, автомобіль.

Обстріл Харківської області 27 липня
Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Також внаслідок обстрілів міста Вовчанськ і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки. 

Російський обстріл Харківської області
Російський обстріл Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Крім того, окупанти вдарили по Купʼянському району. Внаслідок атаки поранень зазнав 55-річний чоловік. Його стан оцінюють як важкий.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 27 липня обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.

Також 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.

війна Україна Харківська область обстріли прокуратура окупанти

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