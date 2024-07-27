Обстріл Харківської області 27 липня — загинула жінка

Окупанти вкотре обстріляли Харківську область — загинула жінка
Російські окупанти у суботу, 27 липня, обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.
Про це повідомили пресслужби Харківської обласної військової адміністрації та Харківської обласної прокуратури в Telegram.
Обстріл Харківської області
Ворог пошкодив приватне домоволодіння та чотири приватних будинки. На місце події одразу прибули рятувальники.
"За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні прокуратури.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по населеному пункту ракетою. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Пошкоджено господарчі споруди, автомобіль.
Також внаслідок обстрілів міста Вовчанськ і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки.
Крім того, окупанти вдарили по Купʼянському району. Внаслідок атаки поранень зазнав 55-річний чоловік. Його стан оцінюють як важкий.
Нагадаємо, окупанти 27 липня обстріляли Глухівську громаду Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла дитина.
Також 25 липня російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждало троє людей.
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