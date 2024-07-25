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Окупанти вдарили "Іскандером" по Харкову — в якому стані постраждалі

25 липня 2024 14:17
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Харкова — Терехов розповів в якому стані постраждалі
Наслідки ворожих обстрілів Харкова. Фото: ДСНС
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти 24 липня завдали кілька ударів по Харкову, зокрема касетним "Іскандером". Загалом постраждали 12 людей. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у четвер, 25 липня, в ефірі телемарафону

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"Вчора був дуже важкий день. Почалося все з 05:00, коли росіяни обстріляли місто Харків. Були влучання у приватний будинок, офісна будівля дуже постраждала. До речі, там розташовувався офіс гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Крім того, постраждали автівки цього фонду", — розповів Терехов.

За його словами, вдень окупанти вже вдарили по промисловому підприємству міста, по Харкову був повторний удар  касетним "Іскандером". Внаслідок цієї атаки постраждало багато людей, які були поблизу цього виробничого підприємства.  

І наприкінці дня вже було влучання у приватний сектор, там також є поранені. 

"Загалом, постраждали 12 людей, вони знаходяться у лікарнях у стані середньої тяжкості", — додав міський голова. 

Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення, а троє — загинули.

Терехов прокоментував російські обстріли протягом 24 липня. За його словами, окупанти знову атакують місто після затишшя. 

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні ракетний удар

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