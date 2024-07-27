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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область — погибла женщина

27 июля 2024 22:09
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Харьковской области 27 июля — погибла женщина
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в субботу, 27 июля, обстреляли село Москалевка Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.

Об этом сообщили пресс-службы Харьковской областной военной администрации и Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Обстрел Харьковской области

Враг повредил частное домовладение и четыре частных дома. На место происшествия сразу прибыли спасатели.

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Пост Харьковской ОВА. Фото: скриншот

"Под процессуальным руководством Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении прокуратуры.

Оккупанты атаковали Харьковскую область 27 июля
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительной информации, враг ударил по населенному пункту ракетой. В результате прямого попадания в жилой дом погибла 74-летняя женщина. Повреждены хозяйственные постройки, автомобиль.

Обстрел Харьковской области 27 июля
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Также в результате обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора получили повреждения жилые дома.

Российский обстрел Харьковской области
Российский обстрел Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Кроме того, оккупанты ударили по Купянскому району. В результате атаки ранения получил 55-летний мужчина. Его состояние оценивают как тяжелое.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 27 июля обстреляли Глуховскую громаду Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие и погибший ребенок.

Также 25 июля российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.

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