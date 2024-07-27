Обстрел Харьковской области 27 июля — погибла женщина

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область — погибла женщина
Российские оккупанты в субботу, 27 июля, обстреляли село Москалевка Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.
Об этом сообщили пресс-службы Харьковской областной военной администрации и Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Харьковской области
Враг повредил частное домовладение и четыре частных дома. На место происшествия сразу прибыли спасатели.
"Под процессуальным руководством Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении прокуратуры.
По предварительной информации, враг ударил по населенному пункту ракетой. В результате прямого попадания в жилой дом погибла 74-летняя женщина. Повреждены хозяйственные постройки, автомобиль.
Также в результате обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора получили повреждения жилые дома.
Кроме того, оккупанты ударили по Купянскому району. В результате атаки ранения получил 55-летний мужчина. Его состояние оценивают как тяжелое.
Напомним, оккупанты 27 июля обстреляли Глуховскую громаду Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие и погибший ребенок.
Также 25 июля российские военные нанесли удары по Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека.
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