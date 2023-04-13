Окупанти вкотре завдали масованого удару по Харківщині: є загиблі

Зруйнована будівля внаслідок обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це у своєму Telegram-каналі пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалі

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

Наслідки обстрілів

У с. Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В с. Івашки — приватний будинок та трактор. У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Через обстріли с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

Нагадаємо, 11 квітня близько 14:10 в Куп’янському районі Харківської області під час робіт у полі трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Також ми писали, що у неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми.