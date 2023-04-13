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Оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Харьковщине: есть погибшие

13 апреля 2023 13:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Харьковщине: есть погибшие
Разрушено здание в результате обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами.

Последствия обстрелов

В с. Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены 2 частных дома. В с. Ивашки — частный дом и трактор. В с. Кучеривка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. Из-за обстрелов с. Куща Чугуевского района повреждена здание учебного заведения.

Напомним, 11 апреля около 14:10 в Купянском районе Харьковской области во время работ в полетрактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

Также мы писали, что в воскресенье, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом . В результате атаки, 30-летний мужчина-мирный житель получил серьезные травмы.

 

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