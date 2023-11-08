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Врятували лічені секунди — на Харківщині окупанти атакували дроном автівку поліцейських

8 листопада 2023 11:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Врятували лічені секунди — на Харківщині окупанти атакували дроном автівку поліцейських
Автівка поліцейських після атаки дрона на Харківщині. Фото: Сергій Болвінов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Також ворог атакував автомобіль з правоохоронцями, проте їм вдалося врятуватися.

Про це повідомляє МВС України та начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Обстріл поліцейських

Сергій Болвінов повідомив, що росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі гранатою з дрона, яка їхала затримувати колаборантів. Сталося це в Дворічній, що в Куп'янському районі. 

"Звук безпілотника впізнали одразу, розповідає слідчий Микола Харченко. В машині їх їхало троє — дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом. Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони — мішень", — зазначив Болвінов.

атака росіян дроном на поліцейських
Автівка поліцейських після атаки дрона на Харківщині. Фото: Сергій Болвінов

За словами Миколи Харченко, спершу вони намагалися відірватися, але зрозуміли, що не зможуть цього зробити. Тому опертивник за секунди вирішив стрибати з машини. Він дав команду стрибати і за секунду пролунав вибух.

"Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання", — розповів Микола Харченко.

атака росіян дроном на поліцейських
Один із правоохоронців після атаки. Фото: Сергій Болвінов

Він та його колеги отримали контузії, проте всі вони змогли врятуватися.

"Все сталося прямо посеред вулиці — ворог полює на нашій території, намагається вбити та залякати тих, хто зараз на звільнених територіях викриває колаборантів та зрадників. Але росіянам це не вдасться — опергрупа ту справу, по якій їхала на виїзд, залишати не збирається. Як і десятки інших. І обов'язково доведе до кінця", — запевнив Болвінов.

Наслідки атаки по області

За інформацією МВС, протягом минулої доби внаслідок атаки на населений пункт Куп'янськ-Вузловий з РСЗВ "Ураган" загинув 57-річний чоловік.

атака росіян дроном на поліцейських
Наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото: Національна поліція

Крім того, у Куп'янську-Вузловому було пошкоджено будівлю залізничного вокзалу.

Також ворог завдав ударів з різних видів озброєння по Вовчанську. Внаслідок чого у місті було знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів, сталася пожежа на складі приватного підприємства, горіли господарчі споруди.

атака росіян дроном на поліцейських
Наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше на Харківщині через вибух невідомого предмету постраждав 51-річний чоловік. Сталося це 4 листопада, в селі Черкаські Тишки Харківського району.

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