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Оккупанты нанесли авиудары по населенным пунктам Харьковской области — есть погибший

9 ноября 2023 09:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты нанесли авиудары по населенным пунктам Харьковской области — есть погибший
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты из артиллерии и минометов за прошедшие сутки обстреливали 15 населенных пунктов Харьковской области. Под огнем врага были Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск Чугуевского района и город Купянск. В результате чего один мужчина погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Кроме того, противник из авиации обстрелял Петропавловку в Купянском районе. Также не раз оккупанты наносили из авиации удары по Купянск-Узловому.

Также в 12:00 россияне обстреляли Волчанск Чугуевского района, в результате чего был поврежден жилой дом и здание детского сада. Уже в 13:00 оккупанты обстреляли село Волчанские Хутора Чугуевского района, там был поврежден дом.

"В с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, который состоялся с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения. В 15:00 оккупанты нанесли удары по пгт Ковшаровка Купянского района. Без пострадавших. В 21:25 враг обстрелял г. Купянск, горел гараж и автомобиль", — добавил Синегубов.

Разминирование и эвакуация детей

За прошедшие сутки взрывотехники ГСЧС обследовали 13 гектаров территории и обезвредили 155 взрывоопасных предметов.

В свою очередь из опасных громад Купянского района уже эвакуировано 220 детей, сейчас работа продолжается.

Также россияне проводили безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, однако безуспешно. Там украинским воинам удалось отбить шесть вражеских атак.

обстрелы Харьковской области
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Олега Синегубова

Напомним, ранее в Харьковской области враг атаковал автомобиль со стражами порядка, однако им удалось спастись.

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