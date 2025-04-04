Російські окупанти стали атакувати Харківщину відразу купою дронів змінивши свою тактику

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти значно змінили свою тактику обстрілів Харкова. Тепер вони запускають відразу цілі групи дронів-камікадзе.

Про це в етері "Єдиним новинам" заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Чубенко пояснив, що росіяни запускають відразу цілу купу дронів — по 10-15 штук. Наймасовіші удари наносяться по Харківській області, а саме по Куп'янську та Золочеву.

Крім дронів-камікадзе ворог постійно застосовує авіаційні бомбові удари. Це вже п'ята масована атака за останній тиждень, заявив речник прокуратури.

Раніше ми повідомляли про подробиці цинічної атаки російських окупантів по Харківщину, що сталась минулого вечора, 3 квітня. Всі шість влучань сталися в Новобаварському районі міста, а також вже відомо про жертви серед містян.

Минулої ночі окупанти також обстрілювали Харків. У місті пролунало щонайменше 14 вибухів, зафіксовано чималі пошкодження.