Российские оккупанты стали атаковать Харьковщину сразу кучей дронов изменив свою тактику

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты значительно изменили свою тактику обстрелов Харькова. Теперь они запускают сразу целые группы дронов-камикадзе.

Об этом в эфире "Єдиним новинам" заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Чубенко объяснил, что россияне запускают сразу множество дронов — по 10-15 штук. Самые массовые удары наносятся по Харьковской области, а именно по Купянску и Золочеву.

Кроме дронов-камикадзе враг постоянно применяет авиационные бомбовые удары. Это уже пятая массированная атака за последнюю неделю, заявил представитель прокуратуры.

Ранее мы сообщали о подробностях циничной атаки российских оккупантов по Харьковщине, которая произошла вчера вечером, 3 апреля. Все шесть попаданий произошли в Новобаварском районе города, а также уже известно о жертвах среди горожан.

Прошлой ночью оккупанты также обстреливали Харьков. В городе прозвучало не менее 14 взрывов, зафиксированы немалые повреждения.