Окупанти вдарили по житловому масиву у Харкові, в результаті чого багато руйнувань та є жертви серед мирного населення

Пожежники та рятувальники на місці події. Ілюстративне фото: ДСНС

Стали відомі подробиці цинічної атаки російських окупантів по Харківщині, що сталась минулого вечора, 3 квітня. Всі шість влучань сталися в Новобаварському районі міста, а також вже відомо про жертви серед містян.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Речник прокуратури заявив, що за попередніми даними жертвами атаки стали двоє місцевих мешканців — вони загинули. Ворожі удари припали саме на житлову забудову Харкова.

Розбито понад сотні вікон, знищені або пошкоджені легкові авто харків'ян. В цілому пошкоджень зазнали понад тридцять багатоповерхівок Харкова.

"Дуже багато руйнувань. Багато чотириповерхових будинків. Всі БПЛА влучили доволі кучно, в радіусі кількох кілометрів. Це великий житловий масив у цьому районі", — заявив речник прокуратури.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 22:14. Перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку застосування ударних БпЛА.

Минулої ночі окупанти також обстрілювали Харків. У місті пролунало щонайменше 14 вибухів, зафіксовано чималі пошкодження.