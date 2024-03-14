Окупанти знову атакували Харківську область — у мережі показали наслідки

Наслідки російського обстрілу Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov

Російські окупанти знову атакували Харківську область. Для чергового обстрілу ворог використовував безпілотники. Дрон загарбників впав у районі приватних будинків у передмісті.

Відео з наслідками обстрілу опублікував радник Харківського міського голови зі зв’язків із громадськістю та пресою В’ячеслав Хитрін у четвер, 14 березня.

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На відео можна побачити, що російський безпілотник впав у городі приватного сектору. За декілька метрів від нього знаходяться житлові будинки, де відпочивали люди.

На щастя, без потерпілих.

Нагадаємо, внаслідок російської дронової атаки на Харківську область у ніч проти 14 березня в середмісті Харкова впав безпілотник типу "шахед".

Також загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.