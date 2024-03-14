Оккупанты снова атаковали Харьковскую область — в сети показали последствия
Российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область. Для очередного обстрела враг использовал беспилотники. Дрон захватчиков упал в районе частных домов в пригороде.
Видео с последствиями обстрела опубликовал советник Харьковского городского головы по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин в четверг, 14 марта.
Последствия обстрела пригорода Харькова
На видео можно увидеть, что российский беспилотник упал в частном секторе. В нескольких метрах от него находятся жилые дома, где отдыхали люди.
К счастью, без пострадавших.
Напомним, в результате российской дроновой атаки на Харьковскую область в ночь на 14 марта в пригороде Харькова упал беспилотник типа "шахед".
Также захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.
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