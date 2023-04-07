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Окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблий

7 квітня 2023 16:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблий
Серед загиблих — цивільний мешканець Харківської області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

7 квітня о 14:30 російські військові обстріляли прикордоння Харківської області, а саме село Борисівка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення", — пише очільник Харківської області. 

Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо, що 5 квітня росіяни обстріляли чотири райони Харківщини. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.

Також ми писали про те, що росіяни через нестачу боєприпасів гатять по Харківщині саморобними дронами-камікадзе. 

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