Окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблий

Серед загиблих — цивільний мешканець Харківської області

7 квітня о 14:30 російські військові обстріляли прикордоння Харківської області, а саме село Борисівка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл прикордоння

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення", — пише очільник Харківської області.

Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо, що 5 квітня росіяни обстріляли чотири райони Харківщини. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.

Також ми писали про те, що росіяни через нестачу боєприпасів гатять по Харківщині саморобними дронами-камікадзе.