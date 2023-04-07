Окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблий
7 квітня о 14:30 російські військові обстріляли прикордоння Харківської області, а саме село Борисівка.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл прикордоння
"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення", — пише очільник Харківської області.
Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік.
Нагадаємо, що 5 квітня росіяни обстріляли чотири райони Харківщини. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.
Також ми писали про те, що росіяни через нестачу боєприпасів гатять по Харківщині саморобними дронами-камікадзе.