Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть погибший

Среди погибших — гражданский житель Харьковской области

7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел приграничья

"Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковщины. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", — пишет глава Харьковской области.

В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина.

Напомним, что 5 апреля россияне обстреляли четыре района Харьковщины. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.

Также мы писали о том, что россияне из-за нехватки боеприпасов стреляют по Харьковщине самодельными дронами-камикадзе.