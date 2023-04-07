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Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть погибший

7 апреля 2023 16:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть погибший
Среди погибших — гражданский житель Харьковской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел приграничья

"Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковщины. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", — пишет глава Харьковской области.

В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина.

Напомним, что 5 апреля россияне обстреляли четыре района Харьковщины. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.

Также мы писали о том, что россияне из-за нехватки боеприпасов стреляют по Харьковщине самодельными дронами-камикадзе.

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