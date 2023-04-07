Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть погибший
7 апреля в 14:30 российские военные обстреляли приграничье Харьковской области, а именно село Борисовка.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел приграничья
"Враг продолжает обстреливать приграничные города и села Харьковщины. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", — пишет глава Харьковской области.
В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина.
Напомним, что 5 апреля россияне обстреляли четыре района Харьковщины. Разрушены частные жилые дома, есть раненые.
Также мы писали о том, что россияне из-за нехватки боеприпасов стреляют по Харьковщине самодельными дронами-камикадзе.