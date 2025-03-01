Последствия обстрела Харькова — разрушена больница, среди раненых гражданские

Разрушенный фасад и выбитые окна в больнице в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 29 февраля российские войска совершили очередной обстрел Харькова. В результате атаки повреждена одна из больниц города — в здании выбиты окна и разрушены внутренние помещения.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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Харьковская больница. Фото: Новини.LIVE

Разбитый фасад и окна, фото: Новини.LIVE

В Министерстве здравоохранения сообщили, что из-за угрозы повторных ударов из медучреждения эвакуировали 57 пациентов. К счастью, никто из них, а также медицинский персонал, не пострадал.

Выбитые окна в больнице, фото: Новини.LIVE

Выбитые окна больницы Фото: Новини.LIVE

Всего от обстрелов в Харькове пострадали 12 человек, среди которых двое детей. В больнице пострадали семеро, шестеро из которых получили порезы от осколков стекла и пережили сильный стресс, им оказали помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Разрушение больницы в Харькове после атаки БпЛА. фото: Новини.LIVE

Разрушение больницы изнутри. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки уточняются, спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать повреждения.

Напомним, в Харьковской прокуратуре сообщили подробности о последствиях дроновой атаки России по городу.

Также стало известно, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате атак.