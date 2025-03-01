Последствия обстрела Харькова — разрушена больница, среди раненых гражданские

Оккупанты разрушили больницу в Харькове — фото последствий атаки
В ночь на 29 февраля российские войска совершили очередной обстрел Харькова. В результате атаки повреждена одна из больниц города — в здании выбиты окна и разрушены внутренние помещения.
Новини.LIVE побывали на месте происшествия.
Россияне уничтожили больницу в Харькове
В Министерстве здравоохранения сообщили, что из-за угрозы повторных ударов из медучреждения эвакуировали 57 пациентов. К счастью, никто из них, а также медицинский персонал, не пострадал.
Всего от обстрелов в Харькове пострадали 12 человек, среди которых двое детей. В больнице пострадали семеро, шестеро из которых получили порезы от осколков стекла и пережили сильный стресс, им оказали помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.
Последствия атаки уточняются, спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать повреждения.
Напомним, в Харьковской прокуратуре сообщили подробности о последствиях дроновой атаки России по городу.
Также стало известно, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате атак.
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