Атака БпЛА на Харків — у прокуратурі повідомили про наслідки

Пожежа внаслідок влучання. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська увечері в п'ятницю, 28 лютого, здійснили обстріл Харкова за допомогою дронів. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Речник прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що вчора з 23:00 росіяни здійснили запуск серії БпЛА по Харкову: зафіксовано щонайменше дев'ять влучань, під ударами були: Новобаварський, Київський та Шевченківський райони.

Розбір завалів. Фото: Нацполіція

Працівники поліції на місці атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки по Харкову. Фото: Нацполіція

Наразі відомо про щонайменше семеро травмованих внаслідок вибуху, серед них одна дитина — хлопчик шести років. У нього поранення, яке не загрожує життю, та гостра реакція на стрес.

Серед всіх інших постраждалих п'ять жінок та один чоловік, у чотирьох гостра реакція на стрес, в інших — поранення тіла, які не загрожують життю, та вибухові травми. У Шевченківському районі одне з влучань сталося біля багатоповерхівки: там пошкоджено фасади та вибито сотні вікон.

Евакуація пацієнта лікарні. Фото: ДСНС Харківщини

Евакуація пацієнта лікарні. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники виносять пацієнта лікарні. Фото: ДСНС Харківщини

Евакуація людини з лікарні. Фото: ДСНС Харківщини

Також у цьому районі дрон впав біля однієї з великих лікарень, там евакуйовано десятки пацієнтів. Ще один безпілотник влучив у приватний будинок.

У Київському районі через атаку постраждала офісна будівля, що не працює, та будівля АЗС. У Новобаварському районі відомо про влучання в одноповерховий житловий будинок, зараз на місці працюють прокурори й слідчі з метою вилучення уламків БпЛА.

"Попередньо, для ударів ворог використав дрони типу "шахед", за фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження", — уточнив Чубенко.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила дроном по лікарні у Харкові, там розгорілася пожежа.

Мер Харкова Ігор Терехов в коментарі для Новини.LIVE повідомив, що з медичного закладу евакуювали понад 60 пацієнтів, більшість з яких були лежачими.